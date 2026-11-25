В сумме переговоры в узком, а затем в расширенном формате с участием делегаций продлились около полутора часов. В протокольной части встречи Путин сказал о развитии торгово-экономических связей: хотя торговый оборот между странами «скромный», тенденция хорошая. По его словам, в 2026 г. он достигнет $1 млрд и есть все заделы на развитие в будущем. Особенно президент отметил сотрудничество в области финансовых отношений. Путин сообщил, что рад возможности «провести сверку часов» по политическим вопросам и ситуации в регионе. Россия и Бруней всегда развивали гуманитарные связи, занимались вопросами, связанными с повышением обороноспособности и безопасности. За это президент особо поблагодарил султана, связав это с деятельностью Военно-морского флота России, корабли которого заходили с визитами в Бруней. Также Путин отметил безвизовый въезд между странами.