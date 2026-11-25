«Вкусвилл» протестирует роботов-манипуляторовРитейлер может автоматизировать приготовление, упаковку и выдачу еды в кафе
«Вкусвилл» прорабатывает вопрос о создании роботизированных кафе. Технологический партнер ритейлера – IT-компания «Техвилл» – в первой декаде ноября искал инженера-конструктора для разработки оборудования для таких объектов, следует из вакансии на площадке Finder, с которой ознакомились «Ведомости».
Компания рассматривает возможность использования роботов-манипуляторов, а также разработки собственных механизмов подготовки и упаковки продуктов и выдачи заказов. В числе задач сотрудника в вакансии указаны сопровождение работы оборудования на пилотном объекте и подготовка его к тиражированию на сеть точек.
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