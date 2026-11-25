Компания рассматривает возможность использования роботов-манипуляторов, а также разработки собственных механизмов подготовки и упаковки продуктов и выдачи заказов. В числе задач сотрудника в вакансии указаны сопровождение работы оборудования на пилотном объекте и подготовка его к тиражированию на сеть точек.