Бизнес предложил допустить независимые лаборатории до проверок ИИ-систем на полигонах, т. е. в специальных средах. Это поможет заказчикам и владельцам информсистем оценить возможные риски использования нейросетей и принять решение о внедрении. Если ИИ-система проходит проверку, способна справляться с определенными задачами и соблюдает требования безопасности, она приобретает статус доверенной.