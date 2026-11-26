Бизнес предложил тестировать доверие к нейросетям на независимых ИИ-полигонахДаже после подтверждения безопасности владелец инфосистемы с ИИ будет отвечать за сбои при генерациях
Бизнес предложил допустить независимые лаборатории до проверок ИИ-систем на полигонах, т. е. в специальных средах. Это поможет заказчикам и владельцам информсистем оценить возможные риски использования нейросетей и принять решение о внедрении. Если ИИ-система проходит проверку, способна справляться с определенными задачами и соблюдает требования безопасности, она приобретает статус доверенной.
Об этом говорится в проекте концепции доверия к системам искусственного интеллекта (ИИ). Документ подготовлен правительственной рабочей группой по развитию ИИ в конце октября. «Ведомости» ознакомились с проектом, его подлинность подтвердили два собеседника: один – в IT-компании, второй – в Минцифры.
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