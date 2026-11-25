Вэнс: власти США не ведут расследование против Хуанга
Федеральное правительство США не ведет расследование против гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом CNN сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы получили заверения в том, что в отношении него не ведется никакого серьезного расследования, а обвинения против него основаны на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах», – сказал он во время праздничного ужина для американских военнослужащих в Дейтоне, штат Огайо, накануне Дня благодарения.
Вэнс добавил, что люди не должны терять работу из-за ничем не подкрепленных обвинений источников The New York Times (NYT).
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом и вступило в силу немедленно.
В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение совета вернуть Хуанга на должность генерального директора и отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя.
При этом NYT писала, что Трамп попросил Вэнса содействовать возвращению Хуанга в Nvidia. По данным газеты, Вэнс близок к «некоторым из самых ярых сторонников и почитателей» Хуанга.
После новости о восстановлении главы Nvidia его состояние увеличилось на $33,7 млрд за вечер и составило $143,8 млрд, а Трамп мог получить до $15 млн прибыли от роста акций Nvidia после возвращения Хуанга на пост гендиректора.