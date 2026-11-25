«Мы получили заверения в том, что в отношении него не ведется никакого серьезного расследования, а обвинения против него основаны на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах», – сказал он во время праздничного ужина для американских военнослужащих в Дейтоне, штат Огайо, накануне Дня благодарения.