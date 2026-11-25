«Обильный снегопад, начавшийся утром 24 ноября, привел к выпадению в МГУ к утру следующего дня 14,3 мм осадков (более четверти месячной нормы ноября) и приросту высоты снежного покрова на 14 см. Это уже четвертый в сезоне снежный покров, однако предыдущие три раза (5, 12 и 18-19 ноября) снег лежал на поверхности очень недолго: от нескольких часов до двух дней», – сказал заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко (цитата по «Интерфаксу»).