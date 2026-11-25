За сутки в Москве выпало свыше четверти месячной нормы осадков
За сутки в Москве выпало 14,3 мм осадков. Это свыше четверти месячной нормы для ноября, сообщили в Метеорологической обсерватории МГУ.
«Обильный снегопад, начавшийся утром 24 ноября, привел к выпадению в МГУ к утру следующего дня 14,3 мм осадков (более четверти месячной нормы ноября) и приросту высоты снежного покрова на 14 см. Это уже четвертый в сезоне снежный покров, однако предыдущие три раза (5, 12 и 18-19 ноября) снег лежал на поверхности очень недолго: от нескольких часов до двух дней», – сказал заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко (цитата по «Интерфаксу»).
Локощенко добавил, что снежный покров, скорее всего, продержится до конца холодного сезона. Он отметил, что данный показатель не является рекордным значением, поскольку самый большой суточный прирост снежного покрова был зафиксирован в апреле 1972 г. и составил 25 см.
Заведующий обсерваторией подчеркнул, что 24 ноября впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля до -0,7 градусов, и пришла метеорологическая зима. При этом Локощенко обратил внимание, что согласно метеорологическим наблюдениям за 1991-2020 гг., метеорологическая зима наступает в Москве 16 ноября, т. е. в предыдущие десятилетия она в среднем начиналась на пять дней раньше.
25 ноября Гидрометцентр России сообщил, что ночь на 25 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени: температура на метеостанции ВДНХ опустилась до -1,4 градуса. Предыдущий минимум этой осени был зафиксирован в ночь на 24 ноября (-1,2 градуса).
При этом в тот же день в Минтрансе РФ сообщили, что аэропорты Москвы продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на продолжающийся снегопад. На 15:00 мск в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» выполнено 538 рейсов, задержаны более чем на 2 часа – 40 рейсов, а отменено – 37 рейсов.