В конце августа Татьяна Буцкая (на тот момент зампред комитета Госдумы по защите семьи) в письме министру труда и соцзащиты Антону Котякову заявила, что мужчины, уходящие в отпуск по уходу за ребенком, должны, как и женщины, получить право на обычный оплачиваемый отпуск после выхода из него. В письме отмечается, что в отпуск может уйти отец, мать или другой близкий родственник. Буцкая подчеркнула, что сейчас отцы не могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и вынуждены ожидать отпуска согласно графику работодателя. Из-за этого родители не могут совместно организовать уход за ребенком, его адаптацию, лечение, поездку или отдых.