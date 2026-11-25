Володин не поддержал законопроект о минимальном сроке декрета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект, предусматривающий обязательное пребывание в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев для сохранения пособия при досрочном выходе на работу, и предложил предварительно обсудить инициативу с родителями и депутатами. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, новые требования могут создать трудности для отцов, которые оформляют декрет вместо матерей, в том числе из-за более высокого заработка. Володин усомнился, поможет ли такая мера повышению рождаемости.
«Если мы хотим, чтобы у нас больше рождалось, может, нам все-таки не принимать таких законов?» – сказал спикер Госдумы.
Володин также предложил проводить предварительное обсуждение подобных инициатив в профильных комитетах и парламентских фракциях до их внесения. По его словам, это позволит избежать законодательных ошибок и оценить возможные последствия новых норм.
В конце августа Татьяна Буцкая (на тот момент зампред комитета Госдумы по защите семьи) в письме министру труда и соцзащиты Антону Котякову заявила, что мужчины, уходящие в отпуск по уходу за ребенком, должны, как и женщины, получить право на обычный оплачиваемый отпуск после выхода из него. В письме отмечается, что в отпуск может уйти отец, мать или другой близкий родственник. Буцкая подчеркнула, что сейчас отцы не могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и вынуждены ожидать отпуска согласно графику работодателя. Из-за этого родители не могут совместно организовать уход за ребенком, его адаптацию, лечение, поездку или отдых.