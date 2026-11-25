По словам Патрушева, темпы роста цен на продукты сейчас ниже общего уровня инфляции, а агропромышленный комплекс обеспечивает стабильный выпуск продукции. Вице-премьер подчеркнул, что меры по сдерживанию цен не должны приводить к возникновению дефицита.