Патрушев поручил проанализировать цены на дорожающие продукты
Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу проанализировать ценообразование на продовольственные товары, стоимость которых растет наиболее высокими темпами, сообщила его пресс-служба по итогам совещания с представителями отрасли.
По словам Патрушева, темпы роста цен на продукты сейчас ниже общего уровня инфляции, а агропромышленный комплекс обеспечивает стабильный выпуск продукции. Вице-премьер подчеркнул, что меры по сдерживанию цен не должны приводить к возникновению дефицита.
«Самое главное делать это заблаговременно, не допуская проблем и ажиотажного спроса», – сказал Патрушев, говоря о применении мер таможенно-тарифного регулирования.
Минсельхозу и Минпромторгу также поручено обеспечить увеличение объемов прямых закупок продовольствия торговыми сетями у производителей. Патрушев призвал ведомства отслеживать все факторы, влияющие на потребительские цены, и своевременно принимать необходимые меры.
23 ноября ФАС сообщила о снижении средней наценки на социально значимые продукты питания низшего ценового сегмента в крупнейших торговых сетях России до 0,3%. Показатель стал минимальным с начала мониторинга в 2021 г.
18 ноября ФАС объявила о проверке наценок торговых сетей на 26 категорий продовольственных товаров. Ведомство запросило данные о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и реализации продукции за август – октябрь 2026 г.