9 ноября Файзуллин сообщил ИС «Вести», что ипотечные программы в России могут пересмотреть в 2027 г. с учетом результатов текущего периода. Ситуация на ипотечном рынке, по его словам, в целом остается стабильной и сопоставима с показателями 2025 г. При этом сокращение льготных программ приводит к снижению продаж жилья. Министр также сообщил, что в России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже готового жилья.