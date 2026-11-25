Минстрой предложил ввести госэкспертизу стоимости жилищного строительства
Минстрой намерен ввести механизм госэкспертизы стоимости жилищного строительства. Об этом министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, это позволит иметь реальную себестоимость каждого проекта, который строится в России.
«Ряд регионов это поддерживает, мы это отрабатываем с Москвой. Также и просим поддержать эту инициативу», – сказал министр, отметив, что вопрос уже обсуждался на профильном комитете по строительству и ЖКХ (цитата по ТАСС).
Файзуллин привел данные анализа структуры затрат: доля проектирования и строительства в стоимости квадратного метра составляет 52%. Прочие расходы выросли на 479%, их доля в себестоимости увеличилась с 29% до 48%. К таким расходам относятся обслуживание кредитов, земельные участки, инженерные сети, создание социальных объектов, благоустройство и техприсоединение.
9 ноября Файзуллин сообщил ИС «Вести», что ипотечные программы в России могут пересмотреть в 2027 г. с учетом результатов текущего периода. Ситуация на ипотечном рынке, по его словам, в целом остается стабильной и сопоставима с показателями 2025 г. При этом сокращение льготных программ приводит к снижению продаж жилья. Министр также сообщил, что в России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже готового жилья.