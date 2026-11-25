Адвокат Чибиса дал подписку о неразглашении материалов уголовного дела
Адвокат губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Руслан Закалюжный дал подписку о неразглашении материалов уголовного дела. Об этом адвокат сообщил «Ведомостям».
Чибиса задержали 23 ноября. По данным МВД, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 г., удовлетворив ходатайство Следственного департамента МВД России.
Адвокат Чибиса также сообщал, что губернатор не согласен с предъявленным ему обвинением.
В правительстве Мурманской области сообщили, что временно исполнять обязанности главы региона будет замгубернатора Надежда Аксенова.