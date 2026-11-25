Чибиса задержали 23 ноября. По данным МВД, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 г., удовлетворив ходатайство Следственного департамента МВД России.