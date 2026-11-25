Лукашенко: Россия не стремится к контролю над всей Украиной
У России нет цели установить контроль над всей территорией Украины или добиться ее капитуляции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.
«Я от Путина ни разу не слышал, чтобы он сказал, что вот Украина капитулирует», – подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
По мнению Лукашенко, установление контроля над всей территорией Украины создало бы для России сложности с управлением страной. Он считает, что государства НАТО в таком случае продолжили бы предпринимать действия, направленные на дестабилизацию ситуации.
Лукашенко также не согласился с утверждениями об отсутствии существенных изменений на фронте. По его оценке, российские войска постепенно продвигаются вперед, а стратегическое поражение России невозможно.
15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сформулированные Путиным цели спецоперации не менялись. Среди условий прекращения огня российский президент ранее называл вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и отказ Киева от намерения вступить в НАТО.