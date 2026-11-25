ЦИК выявил два случая повторного голосования на выборах 2026 года
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России по итогам проверки соблюдения принципа однократности голосования на выборах 2026 г. выявила два нарушения – в Сахалинской и Белгородской областях, следует из материалов комиссии.
На Сахалине нарушителя оштрафовали на 30 000 руб. В Белгородской области избирательница сообщила, что проголосовала дважды. Материалы по этому факту направят в МВД России для рассмотрения вопроса о привлечении ее к административной ответственности.
В рамках проверки ЦИК изучил данные 2669 избирательных участков, на которых проходили выборы в Госдуму, и 4979 участков, задействованных в региональных выборах. Проверка также охватила пять зарубежных участков – в Абхазии, Белоруссии, Китае и Турции.
В общей сложности комиссия проверила списки в отношении 1945 избирателей на выборах в Госдуму и 7693 – на региональных выборах. Пять зарубежных участков входят в число 2669 проверенных участков на думских выборах.
21 октября ЦИК поручил региональным избиркомам до 5 ноября проверить возможные случаи двойного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова объясняла необходимость проверки предотвращением провокаций. За повторное голосование предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 000 руб.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. ЦИК утвердил результаты голосования 25 сентября. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.