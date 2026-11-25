Два самолета-разведчика НАТО замечены над Черным морем
Два самолета, используемых для разведки и принадлежащих странам НАТО, в первой половине дня выполняли полеты над нейтральными водами южной части Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
По его данным, один из бортов – зарегистрированный в США Bombardier Artemis II, который прибыл из румынской Констанцы, где находится его аэродром постоянного базирования. Самолет курсировал над акваторией с запада на восток и обратно. С начала недели он совершил такие полеты уже во второй раз.
Вторым бортом стал Beech King Air 350ER, который также применяется для разведывательных задач.
23 ноября сообщалось, что американский самолет-разведчик НАТО с начала 2026 г. совершил 79 многочасовых полетов над акваторией Черного моря. Первый полет самолета над южной частью Черного моря в этом году был зафиксирован 3 января. За все это время курс самолета не менялся – он курсирует с запада на восток над нейтральными водами. Наибольшее количество полетов пришлось на апрель, август и октябрь – по восемь в каждом месяце. В феврале и мае самолет появлялся над Черным морем не более пяти раз. Источник отметил, что Bombardier Artemis II постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце.
22 ноября самолет-разведчик НАТО был замечен в районе Калининградской области. Воздушное судно прилетело с аэродрома постоянного базирования в Румынии. Самолет шел на высоте порядка 9,7 км и облетел регион по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы.