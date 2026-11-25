23 ноября сообщалось, что американский самолет-разведчик НАТО с начала 2026 г. совершил 79 многочасовых полетов над акваторией Черного моря. Первый полет самолета над южной частью Черного моря в этом году был зафиксирован 3 января. За все это время курс самолета не менялся – он курсирует с запада на восток над нейтральными водами. Наибольшее количество полетов пришлось на апрель, август и октябрь – по восемь в каждом месяце. В феврале и мае самолет появлялся над Черным морем не более пяти раз. Источник отметил, что Bombardier Artemis II постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце.