Бычков занимал руководящие позиции в портовых и логистических компаниях ГК «Дело» в течение 20 лет. В 2004–2009 гг. был гендиректором ГК «Дело», в 2010-2018 гг. возглавлял «Рускон». В 2018–2020 гг. Бычков уже руководил «Глобал портс», а затем до 2023 г. занимал должность старшего вице-президента по стратегическому развитию и ИТ ГК «Дело».