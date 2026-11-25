Гендиром «Глобал портс» назначен Владимир Бычков
Генеральным директором «Глобал портс» (входит в логистическую компанию «Дело» госкорпорации «Росатом») назначен Владимир Бычков. Об этом сообщается на сайте компании.
Бычков занимал руководящие позиции в портовых и логистических компаниях ГК «Дело» в течение 20 лет. В 2004–2009 гг. был гендиректором ГК «Дело», в 2010-2018 гг. возглавлял «Рускон». В 2018–2020 гг. Бычков уже руководил «Глобал портс», а затем до 2023 г. занимал должность старшего вице-президента по стратегическому развитию и ИТ ГК «Дело».
Гендиректор УК «Дело» Дмитрий Паньков отметил, что Бычков хорошо знает компанию, внес значительный вклад в развитие.
«Глобал портс» – оператор морских контейнерных терминалов. Он владеет терминалами в России – «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке и два контейнерных терминала в Финляндии – в Хельсинки и Котке.