По словам Медведева, Джонсон считает, что размещение сил альянса на украинской территории не приведет к прямому военному столкновению с Россией из-за превосходства НАТО. Зампред Совбеза не согласился с такой оценкой и пригрозил британскому экс-премьеру расправой в случае начала конфликта между Россией и альянсом.