Медведев раскритиковал призыв Джонсона ввести войска НАТО на Украину
Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести войска НАТО на Украину является провокацией, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, Джонсон считает, что размещение сил альянса на украинской территории не приведет к прямому военному столкновению с Россией из-за превосходства НАТО. Зампред Совбеза не согласился с такой оценкой и пригрозил британскому экс-премьеру расправой в случае начала конфликта между Россией и альянсом.
Медведев также обвинил Джонсона в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 г.
24 ноября Джонсон в интервью Sky News выступил за размещение европейских войск на Украине еще до достижения соглашения о прекращении огня. По мнению экс-премьера, НАТО обладает несопоставимо большей военной мощью, чем Россия.
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать размещение американских военных баз и присутствие европейских вооруженных сил на территории страны.
19 ноября президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидерами США и Китая назвал неприемлемым размещение любых иностранных войск на Украине.
7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что развертывание иностранных военных контингентов на украинской территории приведет к дальнейшему обострению конфликта.