Чистая прибыль Дом.РФ за 10 месяцев по МСФО выросла на 38% год к году и составила 96,86 млрд руб. Кредитный портфель юрлиц достиг 3,2 трлн руб. За январь – октябрь он увеличился на 17%. За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,4 трлн руб. – около 45% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% за счет секьюритизации собственных кредитов на 160,9 млрд руб., до 714,85 млрд руб.