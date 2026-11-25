По итогам года Дом.РФ ожидает более 650 рублей прибыли на акцию
Если по итогам 2026 г. госкомпания получит 650 руб. на акцию и выплатит половину чистой прибыли, то выйдет по 325 руб. дивидендами. Доходность составит 15,2% к стоимости акций на 25 ноября.
По состоянию на 10:32 мск акции Дом.РФ стоят 2133,2 руб., что на 0,38% больше значения закрытия предыдущего дня.
По итогам 2025 г. госкомпания выплатила по 246,88 руб. на акцию. Выплата дивидендов за 2026 г. ожидается летом 2027 г. после решения совета директоров и утверждения общим собранием акционеров.
Чистая прибыль Дом.РФ за 10 месяцев по МСФО выросла на 38% год к году и составила 96,86 млрд руб. Кредитный портфель юрлиц достиг 3,2 трлн руб. За январь – октябрь он увеличился на 17%. За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,4 трлн руб. – около 45% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% за счет секьюритизации собственных кредитов на 160,9 млрд руб., до 714,85 млрд руб.