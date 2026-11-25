В Чукотском автономном округе показатель составил 28 184 руб. в месяц. На втором месте – Магаданская область со средним уровнем в 25 679 руб. На третьем – Камчатский край с 25 499 руб. Также в топ попали Ханты-Мансийский автономный округ (23 434 руб.), Сахалинская область (22 686 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 212 руб.), Мурманская область (21 893 руб.), Якутия (21 714 руб.), Ненецкий автономный округ (20 897 руб.) и Тюменская область (20 706 руб.).