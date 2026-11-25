Чукотка стала лидером по среднему размеру социальных пенсий
Чукотка лидирует по среднему размеру социальных пенсий на 1 октября 2026 г., следует из статистики «РИА Новости».
В Чукотском автономном округе показатель составил 28 184 руб. в месяц. На втором месте – Магаданская область со средним уровнем в 25 679 руб. На третьем – Камчатский край с 25 499 руб. Также в топ попали Ханты-Мансийский автономный округ (23 434 руб.), Сахалинская область (22 686 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 212 руб.), Мурманская область (21 893 руб.), Якутия (21 714 руб.), Ненецкий автономный округ (20 897 руб.) и Тюменская область (20 706 руб.).
Минимум по выплатам соцпенсий в Крыму – 14 320 руб. в месяц. В этом же списке выплаты в Пензенской области (14 346 руб.), Кабардино-Балкарии (14 375 руб.), Брянской области (14 491 руб.) и Чувашии (14 546 руб.).
23 ноября председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2027 г. различные виды пенсий – по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальные пенсионные выплаты – будут получать 43 млн россиян.