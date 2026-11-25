Корабль был запущен с помощью ракеты «Чанчжэн-2F», стартовал в 8:18 (03:18 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Пакистанец Зишан Али будет работать специалистом по полезной нагрузке и пробудет на станции от пяти до 10 дней. Его сопровождают китайский командир Тан Хунбо и бортинженер У И.