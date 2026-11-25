В Китае стартовал космический корабль «Шэньчжоу-24»
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-24» успешно стартовал утром 25 ноября. Экипаж состоит из трех человек, включая гражданина Пакистана, который стал первым иностранным астронавтом, поднявшимся на борт космической станции «Тяньгун», пишет Reuters.
Корабль был запущен с помощью ракеты «Чанчжэн-2F», стартовал в 8:18 (03:18 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Пакистанец Зишан Али будет работать специалистом по полезной нагрузке и пробудет на станции от пяти до 10 дней. Его сопровождают китайский командир Тан Хунбо и бортинженер У И.
Командующий стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Ли Бэньци заявил, что корабль успешно вышел на заданную орбиту. «Шэньчжоу-24» вышел точно на заданную орбиту, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным», – объявил Ли (цитата по ТАСС).
24 мая Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами на борту на орбитальную станцию «Тяньгун». Командиром миссии назначен Чжу Янчжу. Особенность миссии в том, что Чжу Янчжу стал первым в истории китайской космонавтики бортинженером, назначенным командиром пилотируемого корабля.