Минэк планирует изменить критерий новизны для получения льготы на НИОКРИз-за действующих критериев бизнес ее практически не применяет
Минэкономразвития внесло в правительство законопроект с изменениями критериев для получения льготы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и ожидает его скорого принятия. Об этом рассказал первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников в ходе международного форума Финансового университета. Поправки планируется внести в ст. 262 Налогового кодекса (НК), которая позволяет бизнесу учитывать затраты на НИОКР с коэффициентом 2 (при расчете налога на прибыль компания вправе списать в расходы двойную сумму фактических затрат на НИОКР при соблюдении критерия новизны. – «Ведомости»).
Из-за действующих правил в прошлом году льготой воспользовались всего 68 компаний, напомнил первый замминистра. Чтобы понять, почему так мало компаний используют послабления, Минэк совместно с Минфином проанализировали практику и выявили две ключевые проблемы, которые мешают бизнесу, отметил Колесников. Прежде всего в российском законодательстве нет четкого определения термина «НИОКР», объяснил Колесников. Суды начали требовать от компаний подтверждения мировой новизны (доказательства того, что разработка нова для мировой науки). Только при подтверждении такого статуса возможно получение права на коэффициент 2. Колесников отметил, что это «выглядит странно» в условиях санкций, когда многие существующие в мире технологии в России просто недоступны.