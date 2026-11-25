Из-за действующих правил в прошлом году льготой воспользовались всего 68 компаний, напомнил первый замминистра. Чтобы понять, почему так мало компаний используют послабления, Минэк совместно с Минфином проанализировали практику и выявили две ключевые проблемы, которые мешают бизнесу, отметил Колесников. Прежде всего в российском законодательстве нет четкого определения термина «НИОКР», объяснил Колесников. Суды начали требовать от компаний подтверждения мировой новизны (доказательства того, что разработка нова для мировой науки). Только при подтверждении такого статуса возможно получение права на коэффициент 2. Колесников отметил, что это «выглядит странно» в условиях санкций, когда многие существующие в мире технологии в России просто недоступны.