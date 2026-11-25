На месте здания Росгвардии на Таганке может появиться жилой комплексСтруктура MR Group получила объект в центре Москвы в обмен на квартиры в Подмосковье
Связанное с MR Group ООО «О2-девелопмент» стало владельцем административного здания площадью 3347 кв. м на Таганской улице в центре Москвы. По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 20 ноября. Из выписки Росреестра следует, что до этого данный объект находился в федеральной собственности и был закреплен на праве оперативного управления за Росгвардией.
Запрос в MR Group остался без ответа. «Ведомости» направили запросы в Росгвардию и Росимущество.
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