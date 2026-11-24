Лукашенко предложил сопроводить Зеленского при поездке в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов стать гарантом безопасности для украинского лидера Владимира Зеленского, если тот согласится приехать в Москву для переговоров. Об этом он сообщил французскому журналу Le Point. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», – подчеркнул белорусский лидер.
Журналистка усомнилась, что Зеленский согласится на такое предложение. В ответ Лукашенко заявил, что украинскому лидеру следует самому отправиться на фронт, если он не готов к переговорам, а также призвал Зеленского остановить конфликт. По его словам, Белоруссия, Россия и Украина в любом случае будут совместно определять свое будущее.
14 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Зеленский не приезжает в Москву для переговоров либо из-за отсутствия готовности к серьезному разговору, либо потому, что не имеет разрешения Запада.
31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Зеленский должен приехать в Москву, если он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что украинскому лидеру предоставят все необходимые гарантии безопасности, если он приедет в столицу России.