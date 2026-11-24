Журналистка усомнилась, что Зеленский согласится на такое предложение. В ответ Лукашенко заявил, что украинскому лидеру следует самому отправиться на фронт, если он не готов к переговорам, а также призвал Зеленского остановить конфликт. По его словам, Белоруссия, Россия и Украина в любом случае будут совместно определять свое будущее.