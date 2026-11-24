В Подмосковье перевернулся автобус с 13 детьми
В Домодедове Московской области перевернулся автобус с 13 детьми, сообщило региональное МВД.
ДТП произошло на 15-м км автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и транспортное средства съехало с дороги и опрокинулось. На данный момент никто не пострадал.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция предупредила, что до конца 25 ноября на территории Московской области ожидаются снег, метель и порывы ветра до 17 м/с, и призвала водителей и пешеходов быть внимательными.
22 ноября 15 человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Чебаркульском районе Челябинской области.