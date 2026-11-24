Число работающих на HarmonyOS устройств превысило 100 млн
Экосистема HarmonyOS насчитывает более 460 000 приложений и сервисов, число зарегистрированных разработчиков превысило 12 млн. Пользователям доступны программы для работы, путешествий, онлайн-покупок и видеоигры.
Huawei представила новую архитектуру HarmonyOS в октябре 2024 г. Операционная система имеет собственное ядро, язык программирования и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). При ее разработке компания отказалась от использования ядра Linux и открытого исходного кода Android.
На базе системы с открытым исходным кодом OpenHarmony создано более 120 специализированных версий для энергетики, промышленности и управления водными ресурсами. В их разработке участвуют более 14 000 специалистов.
Huawei впервые представила собственную операционную систему в августе 2019 г. За несколько месяцев до этого на фоне американских санкций Google ограничила сотрудничество с китайской компанией. Производитель лишился доступа к закрытым сервисам американской корпорации.