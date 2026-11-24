15 ноября Bloomberg писал, что Пентагон провел в пустыне Аризоны испытания перспективных средств борьбы с беспилотниками, протестировав разработки около 20 компаний. По данным агентства, не все системы сработали штатно: пара перехватчиков лишь задела цель, не сбив ее, другой дрон не смог взлететь из-за сильной жары, еще один перехватчик ударил по цели, но не уничтожил ее.