WSJ: Пентагон хочет наладить выпуск дронов на заводах Ford и General Motors
Пентагон ведет переговоры с Ford и General Motors о создании военных дронов, чтобы восполнить недостаток беспилотных систем, в том числе разведывательных и ударных. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации собеседников издания, в рамках потенциального сотрудничества автопроизводители смогут выпускать отдельные комплектующие. В частности, General Motors рассматривает возможность производства двигателей для БПЛА. Американское военное ведомство оценило объем рынка военных беспилотников в $20–30 млрд. Это может подтолкнуть автоконцерны к участию в проекте, отметила WSJ.
При этом переговоры пока находятся на начальной стадии, окончательных соглашений стороны не заключили. Собеседники газеты указали на неоднозначную реакцию представителей автомобильной отрасли. По их словам, некоторые опасаются, что производство военной техники не соответствует специализации компаний и может негативно сказаться на их репутации.
15 ноября Bloomberg писал, что Пентагон провел в пустыне Аризоны испытания перспективных средств борьбы с беспилотниками, протестировав разработки около 20 компаний. По данным агентства, не все системы сработали штатно: пара перехватчиков лишь задела цель, не сбив ее, другой дрон не смог взлететь из-за сильной жары, еще один перехватчик ударил по цели, но не уничтожил ее.
31 октября и. о. директора инновационного подразделения Пентагона Трэвис Метц заявил, что США начинают практически с нуля развивать массовое производство дешевых военных беспилотников, тогда как Россия и Китай выпускают их миллионами. Он уточнил, что в стране есть «весьма динамичное» сообщество компаний, занимающихся дронами, но ни одна из них не имеет возможности существенно масштабировать производство.