Путин включил в состав СПЧ Тутту Ларсен и исключил Сокурова
Президент России Владимир Путин исключил режиссера Александра Сокурова и адвоката Владимира Ряховского из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, из состава совета также исключены врач Ян Власов и писатель Максим Замшев.
Одновременно глава государства включил в состав СПЧ четырех новых членов:
общественного деятеля Тутту Ларсен (Татьяну Романенко);
первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анну Данилову;
директора и главного врача Центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской патриархии РПЦ Алексея Зарова;
директора Медико-генетического научного центра им. академика Бочкова Сергея Куцева.
В последний раз Путин обновлял состав СПЧ в декабре 2025 г. Тогда он исключил пять человек, среди которых была Ирина Киркора, которая занимала в СПЧ должность зампредседателя. Тем же указом Путин упразднил этот пост.