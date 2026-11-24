«Экономическое развитие России при таких очень сложных геополитических обстоятельствах говорит только об одном – что мы движемся в правильном направлении. Мы с вами не только выходим на экономический курс какой-то новый. Мы восстановились практически как до специальной военной операции, вышли на этот уровень и дальше продолжаем развитие», – сказал единорос.