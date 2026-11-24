Глава ЕР в Госдуме считает, что экономика почти вышла на уровень до спецоперации
Экономика России практически восстановилась и вышла на уровень, который был до специальной военной операции, – таким мнением руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Дмитрий Кобылкин поделился в интервью информационной службе «Вести».
«Экономическое развитие России при таких очень сложных геополитических обстоятельствах говорит только об одном – что мы движемся в правильном направлении. Мы с вами не только выходим на экономический курс какой-то новый. Мы восстановились практически как до специальной военной операции, вышли на этот уровень и дальше продолжаем развитие», – сказал единорос.
24 ноября Госдума приняла проект федерального бюджета на три года. Документ предусматривает, что в каждом году будет дефицит. В 2027 г. доходы составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно. Министр финансов Антон Силуанов назвал принятый бюджет непростым. «С каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает нынешним вызовам», – сказал он.
ЦБ ранее сообщил, что ожидает роста ВВП России по итогам 2026 г. в пределах 1%, несмотря на повреждение производственных мощностей из-за атак беспилотников.