Набиуллина спрогнозировала рост ВВП в пределах 1% в 2026 году

Председатель ЦБ также заявила, что в дальнейшем темпы экономического роста будут постепенно ускоряться. По ее словам, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить производственные мощности, пострадавшие от атак беспилотников. Правительство и бизнес принимают необходимые меры для восстановления и защиты таких объектов.