Набиуллина спрогнозировала рост ВВП в пределах 1% в 2026 году

Набиуллина спрогнозировала рост ВВП в пределах 1% в 2026 годуЭкономика во второй половине года вышла на восходящую траекторию, отметила глава ЦБ
ВВП России по итогам 2026 г. увеличится в пределах 1%, несмотря на повреждение производственных мощностей в результате атак беспилотников. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллинана пленарном заседании Госдумы.
«По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию», – отметила глава ЦБ.
Одним из факторов роста экономики стало развитие машиностроения, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, уточнила Набиуллина. Дополнительную поддержку обеспечивают увеличение доходов населения и потребительского спроса, что способствует росту розничной торговли и других отраслей, ориентированных на внутренний рынок.
Председатель ЦБ также заявила, что в дальнейшем темпы экономического роста будут постепенно ускоряться. По ее словам, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить производственные мощности, пострадавшие от атак беспилотников. Правительство и бизнес принимают необходимые меры для восстановления и защиты таких объектов.
23 октября Набиуллина заявила, что российская экономика во второй половине 2026 г. продолжает расти умеренными темпами. «Инфляционные ожидания остаются высокими. По нашей оценке, устойчивый рост цен не снижается», – подчеркнула глава ЦБ.
13 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. По его словам, дальнейшее увеличение ВВП во многом будет зависеть от повышения производительности труда.