«Сбер» рассматривает ИИ как новый источник доходов

Глава банка Герман Греф на Дне инвестора 12 ноября рассказал, что доход Сбербанка от искусственного интеллекта за последние три года составил 1,5 трлн руб. При этом он предупредил, что в ближайшие три года показатель ухудшится из-за необходимости наращивать инвестиции в разработку моделей.