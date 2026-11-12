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«Сбер» рассматривает ИИ как новый источник доходов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк собирается использовать ИИ для формирования новых источников дохода. Это следует из сообщения кредитной организации, опубликованной в центре корпоративной информации.

«Основные возможности "Сбер" видит в дальнейшей персонализации традиционных финансовых продуктов, а также в разработке корпоративных решений на базе генеративного ИИ для своих партнеров», – говорится в сообщении.

В организации констатировали, что развитие технологий потребует «существенных инвестиций» в инфраструктуру и обеспечения надежности систем. Как ожидается, применение генеративного ИИ будет способствовать повышению внутренней эффективности банка и сдерживанию роста традиционных статей расходов: «Это позволит "Сберу" удерживать отношение операционных расходов к доходам (CIR) в диапазоне 32–35% на горизонте следующих трех лет».

Глава банка Герман Греф на Дне инвестора 12 ноября рассказал, что доход Сбербанка от искусственного интеллекта за последние три года составил 1,5 трлн руб. При этом он предупредил, что в ближайшие три года показатель ухудшится из-за необходимости наращивать инвестиции в разработку моделей.

11 сентября управляющий директор компании Роман Кожура рассказал «Ведомостям», что в «Сбере» появится инвестиционный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит управлять капиталом. ИИ-агенты будут анализировать данные по портфелю и фондовому рынку и давать рекомендации, а также исполнять операции в автоматическом режиме. 

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