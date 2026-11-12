«Сбер» рассматривает ИИ как новый источник доходов
Сбербанк собирается использовать ИИ для формирования новых источников дохода. Это следует из сообщения кредитной организации, опубликованной в центре корпоративной информации.
«Основные возможности "Сбер" видит в дальнейшей персонализации традиционных финансовых продуктов, а также в разработке корпоративных решений на базе генеративного ИИ для своих партнеров», – говорится в сообщении.
В организации констатировали, что развитие технологий потребует «существенных инвестиций» в инфраструктуру и обеспечения надежности систем. Как ожидается, применение генеративного ИИ будет способствовать повышению внутренней эффективности банка и сдерживанию роста традиционных статей расходов: «Это позволит "Сберу" удерживать отношение операционных расходов к доходам (CIR) в диапазоне 32–35% на горизонте следующих трех лет».
11 сентября управляющий директор компании Роман Кожура рассказал «Ведомостям», что в «Сбере» появится инвестиционный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит управлять капиталом. ИИ-агенты будут анализировать данные по портфелю и фондовому рынку и давать рекомендации, а также исполнять операции в автоматическом режиме.