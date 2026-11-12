«Единая Россия» предложила увеличить расходы бюджета на соцпрограммы
«Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Они предусматривают дополнительное финансирование поддержки участников спецоперации, семей с детьми, здравоохранения, сельского хозяйства и регионов. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, поправки согласованы с правительством. Партия предлагает увеличить расходы на программы профессиональной адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих, в том числе на помощь в трудоустройстве и открытии собственного дела. Дополнительные средства также планируется направить на президентскую кадровую программу «Время героев».
В сфере здравоохранения партия предлагает расширить национальный календарь профилактических прививок и увеличить финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме того, поправки предусматривают дополнительные расходы на комплексное развитие сельских территорий, ремонт региональных дорог и поддержку многодетных семей. Якушев подчеркнул, что по поручению председателя партии Дмитрия Медведева депутаты «Единой России» всех уровней будут контролировать исполнение бюджета.
11 ноября Медведев заявил, что работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию. Второе чтение законопроекта запланировано на следующую неделю. Он поручил фракции обеспечить принятие подготовленных поправок.
29 октября Госдума приняла проект бюджета в первом чтении. Доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит составит 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.