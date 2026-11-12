«Единая Россия» предложила увеличить расходы бюджета на соцпрограммы

По его словам, поправки согласованы с правительством. Партия предлагает увеличить расходы на программы профессиональной адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих, в том числе на помощь в трудоустройстве и открытии собственного дела. Дополнительные средства также планируется направить на президентскую кадровую программу «Время героев».