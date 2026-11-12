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Bloomberg: конгресс США может вызвать главу Nvidia на допрос

Анна Виноградова
Go Nakamura / Pool Photo via AP
Go Nakamura / Pool Photo via AP

Республиканцы в палате представителей конгресса США могут принудительно вызвать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга для дачи показаний о его предполагаемых связях с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на законодателей.

Председатель специального комитета палаты представителей по Китаю Джон Муленаар заявил, что Хуанг должен был до конца 11 ноября согласиться на закрытый брифинг или предложить альтернативную дату. В противном случае, по его словам, «скорее всего, последуют повестки».

4 ноября руководители трех комитетов конгресса направили Хуангу письмо с просьбой выступить 18 ноября. Законодатели намерены обсудить контакты главы Nvidia с бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации Пекину, а также меры защиты технологий от иностранной разведки.

9 ноября Nvidia начала внутреннее расследование отношений Хуанга с Элис Хуанг. В компании заявили, что пока не видят оснований считать национальную безопасность США или коммерческие секреты Nvidia скомпрометированными.

10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и ее гендиректора. Истцы утверждают, что Nvidia скрывала риски, связанные с контактами Хуанга и деятельностью Megaspeed, которую подозревают в содействии обходу американских ограничений на экспорт передовых чипов в Китай.

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