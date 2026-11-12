Bloomberg: конгресс США может вызвать главу Nvidia на допрос

Республиканцы в палате представителей конгресса США могут принудительно вызвать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга для дачи показаний о его предполагаемых связях с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на законодателей.