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Главная / Общество /

Экс-глава Минкомсвязи Никифоров попал под 300 уголовных дел

Инна Шульгина

Следователи расследуют более 300 уголовных дел в связи с деятельностью заочно арестованного экс-главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным документов, в июле 2021 г. было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), с которым соединили более 300 дел. 9 сентября 2026 г. Никифорову предъявили обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании и хищении под видом псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта Finiko (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мещанский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал его, Мосгорсуд оставил решение в силе. 11 сентября экс-главу Минкомсвязи объявили в розыск.

По версии следствия, Никифоров был одним из создателей пирамиды Finiko с обещанной доходностью до 25% годовых. Потерпевшими признаны около 8000 человек, ущерб оценивается примерно в 5 млрд руб.

Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 гг.

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