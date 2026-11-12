Экс-глава Минкомсвязи Никифоров попал под 300 уголовных дел

По данным документов, в июле 2021 г. было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), с которым соединили более 300 дел. 9 сентября 2026 г. Никифорову предъявили обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании и хищении под видом псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта Finiko (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мещанский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал его, Мосгорсуд оставил решение в силе. 11 сентября экс-главу Минкомсвязи объявили в розыск.