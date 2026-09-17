Суд заочно арестовал экс-главу Минкомсвязи Никифорова
Мещанский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову. Об этом говорится в картотеке суда.
Никифорову вменяется мошенничество в особо крупном размере. В картотеке указано, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.
11 сентября экс-главу Минкомсвязи объявили в розыск. 4 сентября сообщалось, что Никифорову заочно предъявили обвинения по делу о финансовой пирамиде Finiko, которая действовала с 2019 по 2021 г.
Никифорову вменяют ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Следствие считает, что именно Никифоров был организатором финансовой пирамиды, похитившей 5 млрд руб. у 8000 вкладчиков. Согласно материалам следствия, сотрудники пирамиды заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили.