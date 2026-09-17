Суд заочно арестовал экс-главу Минкомсвязи Никифорова

Никифорову вменяют ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Следствие считает, что именно Никифоров был организатором финансовой пирамиды, похитившей 5 млрд руб. у 8000 вкладчиков. Согласно материалам следствия, сотрудники пирамиды заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили.