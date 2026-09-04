Экс-министру связи Никифорову предъявили обвинение по делу пирамиды Finiko

Интернет-проект Finiko – российская финансовая пирамида, которая действовала с 2019 по 2021 г. Организаторы проекта заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили. Следственный департамент МВД РФ продолжает расследование уголовного дела по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.