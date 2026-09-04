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Экс-министру связи Никифорову предъявили обвинение по делу пирамиды Finiko

Сергей Пахомов
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Следователи МВД заочно предъявили обвинения бывшему главе Минкомсвязи Николаю Никифорову по делу о финансовой пирамиде Finiko. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, экс-министру вменили ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Следствие считает, что именно Никифоров является организатором финансовой пирамиды, похитившей 5 млрд руб. у 8000 вкладчиков. По словам собеседника газеты, деньги выводились за рубеж при участии компании «Иннополис архитект», соучредителем которой был бывший министр связи.

Интернет-проект Finiko – российская финансовая пирамида, которая действовала с 2019 по 2021 г. Организаторы проекта заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили. Следственный департамент МВД РФ продолжает расследование уголовного дела по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

20 марта соосновательницу финансовой пирамиды Finiko экстрадировали из Турции в Россию. 10 декабря 2025 г. официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в аэропорту Дубая компетентные органы ОАЭ передали представителям НЦБ Интерпола МВД России другого сооснователя финансовой пирамиды.

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