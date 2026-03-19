Главная / Общество /

Соосновательницу финансовой пирамиды Finiko депортировали из Турции

Ведомости

В стамбульском аэропорту состоялась экстрадиция российской гражданки, разыскиваемой по линии Интерпола. Сотрудники правоохранительных органов Турции передали ее представителям российских правоохранительных структур. Женщина подозревается в крупном мошенничестве, совершенном в рамках деятельности преступной группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации российских правоохранителей, с 2019 по 2021 г. россиянка работала в интернет-проекте Finiko, функционировавшем по схеме финансовой пирамиды. Организаторы проекта заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили.

Жертвами аферы стали более 7700 человек, общий ущерб от противоправной деятельности превысил 1 млрд руб. В настоящее время Следственный департамент МВД РФ продолжает расследование уголовного дела по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

После того как подозреваемая покинула страну, Генеральная прокуратура РФ инициировала ее международный розыск.

Волк 10 декабря сообщала, что из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя финансовой пирамиды Finiko. В августе 2023 г. суд признал другого сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

