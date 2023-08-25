Суд признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда.
В его отношении ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев. В течение суток после вынесения решения Доронин должен передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
Доронин был задержан в конце июля 2021 г. в Казани и в тот же день арестован. С этого момента он находится в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018 по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.
В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г., ущерб от деятельности мошенников превышал 5 млрд руб.