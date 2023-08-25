Суд признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина банкротом

Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018 по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.