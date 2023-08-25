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Суд признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда.

В его отношении ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев. В течение суток после вынесения решения Доронин должен передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Доронин был задержан в конце июля 2021 г. в Казани и в тот же день арестован. С этого момента он находится в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018 по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.

В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г., ущерб от деятельности мошенников превышал 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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