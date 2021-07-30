Полиция задержала одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании в Татарстане одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее источник «РИА Новостей» сообщил, что в Казани полицией был задержан один из основателей Finiko Кирилл Доронин.
«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. ред.), задержан один из руководителей компании Finiko», — сказала Волк.
От имени Finiko, по словам представителя МВД, с 2018 г. привлекались вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений». Сама компания зарегистрирована за границей, а инвестиционная деятельность фактически не велась, отметила Волк.
«Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась», — добавила она.
Пострадавшие вкладчики направили более 100 заявлений. В данный момент Вахитовский районный суд Казани решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.