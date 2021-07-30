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Полиция задержала одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko

Ведомости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании в Татарстане одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее источник «РИА Новостей» сообщил, что в Казани полицией был задержан один из основателей Finiko Кирилл Доронин.

«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. ред.), задержан один из руководителей компании Finiko», — сказала Волк.

От имени Finiko, по словам представителя МВД, с 2018 г. привлекались вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений». Сама компания зарегистрирована за границей, а инвестиционная деятельность фактически не велась, отметила Волк.

«Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась», — добавила она.

Пострадавшие вкладчики направили более 100 заявлений. В данный момент Вахитовский районный суд Казани решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных