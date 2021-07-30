Полицейского из Самарской области подозревают в убийстве несовершеннолетней
Управление Следственного комитета (СК) по Самарской области возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в связи со смертью девушки 2006 г. рождения, сообщается на сайте ведомства.
Ее тело с признаками насильственной смерти — множественными телесными повреждениями — обнаружили 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Самарской области. В убийстве подозревают сотрудника полиции.
«В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», — сказано в сообщении ведомства.
Сейчас расследование дела продолжается. По данным источника «Интерфакса», подозреваемым является заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре.