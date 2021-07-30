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Полицейского из Самарской области подозревают в убийстве несовершеннолетней

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) по Самарской области возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в связи со смертью девушки 2006 г. рождения, сообщается на сайте ведомства.

Ее тело с признаками насильственной смерти — множественными телесными повреждениями — обнаружили 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Самарской области. В убийстве подозревают сотрудника полиции.

«В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование дела продолжается. По данным источника «Интерфакса», подозреваемым является заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных