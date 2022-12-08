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Генпрокуратура потребует выдать ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Ведомости

Генпрокуратура намерена потребовать экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, который в конце ноября был задержан в ОАЭ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. 

Отмечается, что Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября. Уже 30 ноября он был задержан в ОАЭ, сообщило национальное бюро Интерпола страны. 

«Направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что надзорное ведомство также направило ходатайство о содержании Сабирова под стражей в минюст ОАЭ. В пресс-службе добавили, что после подготовки всех необходимых документов российская сторона направит запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды. 

17 ноября Генпрокуратура направила запрос в ОАЭ о выдаче еще одного организатора Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Его объявили в международный розыск в ноябре 2021 г., а задержали в ОАЭ 6 сентября 2022 г. Другой предполагаемый организатор Finiko Марат Сабиров до сих пор находится в розыске.

В июле МВД предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, которая известна под псевдонимом Тиффани. По данным следствия, она руководила структурным подразделением Finiko в Ростовской области и Краснодарском крае и смогла привлечь в финансовую пирамиду более 5 млн руб.

Следователи выяснили, что финансовая пирамида была создана с сентября 2018-го по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.

В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г., ущерб от деятельности мошенников превышал 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных