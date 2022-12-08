Генпрокуратура потребует выдать ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Следователи выяснили, что финансовая пирамида была создана с сентября 2018-го по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.