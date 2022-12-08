Генпрокуратура потребует выдать ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Генпрокуратура намерена потребовать экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, который в конце ноября был задержан в ОАЭ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября. Уже 30 ноября он был задержан в ОАЭ, сообщило национальное бюро Интерпола страны.
«Направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Уточняется, что надзорное ведомство также направило ходатайство о содержании Сабирова под стражей в минюст ОАЭ. В пресс-службе добавили, что после подготовки всех необходимых документов российская сторона направит запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды.
17 ноября Генпрокуратура направила запрос в ОАЭ о выдаче еще одного организатора Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Его объявили в международный розыск в ноябре 2021 г., а задержали в ОАЭ 6 сентября 2022 г. Другой предполагаемый организатор Finiko Марат Сабиров до сих пор находится в розыске.
В июле МВД предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, которая известна под псевдонимом Тиффани. По данным следствия, она руководила структурным подразделением Finiko в Ростовской области и Краснодарском крае и смогла привлечь в финансовую пирамиду более 5 млн руб.
Следователи выяснили, что финансовая пирамида была создана с сентября 2018-го по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.
В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г., ущерб от деятельности мошенников превышал 5 млрд руб.
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