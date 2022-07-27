МВД предъявило обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko
Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«45-летняя уроженка г. Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», – рассказала она.
Следствие установило, что обвиняемая руководила структурным подразделением Finiko, действовавшим на территории Ростовской области и Краснодарского края, и смогла привлечь в пирамиду свыше 5 млн, за что получила статус «Директор сети». Теперь фигурантке помимо мошенничества будет вменено и руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.
Серикова была объявлена в розыск в мае, в июле ее задержали в Ленинградской области, суд заключил ее под стражу.
Следователи считают, что четверо россиян сформировали преступную группу с сентября 2018 по июля 2019 г. Организация состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.
Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko, сообщал ранее представитель МВД. Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko.
По версии следствия, руководители и активные участники Finiko фактически не занимались инвестициями. Через некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть вложения. В результате пострадали жители большинства регионов России, а также более чем 100 иностранных государств. Потерпевшие подали около 10 000 заявлений в полицию.
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