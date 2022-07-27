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Общество

МВД предъявило обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko

Ведомости

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«45-летняя уроженка г. Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», – рассказала она.

Следствие установило, что обвиняемая руководила структурным подразделением Finiko, действовавшим на территории Ростовской области и Краснодарского края, и смогла привлечь в пирамиду свыше 5 млн, за что получила статус «Директор сети». Теперь фигурантке помимо мошенничества будет вменено и руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

Серикова была объявлена в розыск в мае, в июле ее задержали в Ленинградской области, суд заключил ее под стражу.

Следователи считают, что четверо россиян сформировали преступную группу с сентября 2018 по июля 2019 г. Организация состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России. 

Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko, сообщал ранее представитель МВД. Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko.

По версии следствия, руководители и активные участники Finiko фактически не занимались инвестициями. Через некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть вложения. В результате пострадали жители большинства регионов России, а также более чем 100 иностранных государств. Потерпевшие подали около 10 000 заявлений в полицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных