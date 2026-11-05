Путин проведет совещание с правительством о профобразовании и своей прямой линии
Президент России Владимир Путин посредством телеконференции поучаствует в открытии новых учебных заведений в сфере профобразования, которые были заново построены или реконструированы. Президент будет на связи с разными городами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российский лидер также проведет совещание с членами правительства. Министр просвещения Сергей Кравцов выступит с докладом о развитии профессионального образования в стране.
«На этом сейчас делается большой акцент. По-прежнему большая нехватка кадров, которые как раз профобразование должно готовить», – отметил он.
На совещании также традиционно будут обсуждаться текущие вопросы. В качестве профильной темы будет заслушан доклад руководителя Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова. Он расскажет, как ОНФ работает по анализу и по реагированию на обращения граждан, поступившие на прошлогоднюю прямую линию с президентом. По словам Пескова, весь объем обращений – несколько миллионов – обрабатывается ОНФ с руководством соответствующих регионов, с профильными министерствами, ведомствами, муниципальными подразделениями и так далее.
«Эта работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая, но тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе», – сказал представитель Кремля.
С докладом также выступит глава «Сбербанка» Герман Греф, так как в работе с обращениями граждан на прямую линию с президентом активно задействуется искусственный интеллект. ИИ помогает более тщательно разбирать обращения, систематизировать и «делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к главе государства», пояснил Песков. Система искусственного интеллекта «Сбербанка» специально затачивается под задачи работы с обращениями граждан. Песков напомнил, что ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца года. Кремль дополнительно проинформирует о сроках ее проведения.
Не исключается также международный контакт президента 5 ноября.