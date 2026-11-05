Путин проведет совещание с правительством о профобразовании и своей прямой линии

С докладом также выступит глава «Сбербанка» Герман Греф, так как в работе с обращениями граждан на прямую линию с президентом активно задействуется искусственный интеллект. ИИ помогает более тщательно разбирать обращения, систематизировать и «делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к главе государства», пояснил Песков. Система искусственного интеллекта «Сбербанка» специально затачивается под задачи работы с обращениями граждан. Песков напомнил, что ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца года. Кремль дополнительно проинформирует о сроках ее проведения.