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Путин проведет совещание с правительством о профобразовании и своей прямой линии

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин посредством телеконференции поучаствует в открытии новых учебных заведений в сфере профобразования, которые были заново построены или реконструированы. Президент будет на связи с разными городами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российский лидер также проведет совещание с членами правительства. Министр просвещения Сергей Кравцов выступит с докладом о развитии профессионального образования в стране.

«На этом сейчас делается большой акцент. По-прежнему большая нехватка кадров, которые как раз профобразование должно готовить», – отметил он.

На совещании также традиционно будут обсуждаться текущие вопросы. В качестве профильной темы будет заслушан доклад руководителя Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова. Он расскажет, как ОНФ работает по анализу и по реагированию на обращения граждан, поступившие на прошлогоднюю прямую линию с президентом. По словам Пескова, весь объем обращений – несколько миллионов – обрабатывается ОНФ с руководством соответствующих регионов, с профильными министерствами, ведомствами, муниципальными подразделениями и так далее.

«Эта работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая, но тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе», – сказал представитель Кремля.

С докладом также выступит глава «Сбербанка» Герман Греф, так как в работе с обращениями граждан на прямую линию с президентом активно задействуется искусственный интеллект. ИИ помогает более тщательно разбирать обращения, систематизировать и «делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к главе государства», пояснил Песков. Система искусственного интеллекта «Сбербанка» специально затачивается под задачи работы с обращениями граждан. Песков напомнил, что ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца года. Кремль дополнительно проинформирует о сроках ее проведения.

Не исключается также международный контакт президента 5 ноября.

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