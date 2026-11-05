Средства ПВО уничтожили 1029 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1029 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские военные также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ).
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников. Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным ведомства, поражены цели в 145 районах.
Минобороны также сообщало, что силы ПВО сбили 496 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и двумя морями.