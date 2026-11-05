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Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 1029 беспилотников ВСУ

Антон Потоков
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1029 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников. Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным ведомства, поражены цели в 145 районах.

Минобороны также сообщало, что силы ПВО сбили 496 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и двумя морями.

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