Средства ПВО уничтожили 1029 беспилотников ВСУ

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников. Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным ведомства, поражены цели в 145 районах.