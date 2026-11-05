Путин примет директора Росфинмониторинга Чиханчина

В этот же день Путин посредством телеконференции поучаствует в открытии новых учебных заведений в сфере профобразования, которые были заново построены или реконструированы. Он также проведет совещание с членами правительства. Министр просвещения Сергей Кравцов выступит с докладом о развитии профессионального образования в стране, а руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов расскажет, как ОНФ работает по анализу и по реагированию на обращения граждан, поступившие на прошлогоднюю прямую линию с президентом.