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Путин примет директора Росфинмониторинга Чиханчина

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин примет директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вечером 5 ноября Путин также обратится к сотрудникам Росфинмониторинга по случаю 25-летия организация. Президент вручит особо отличившимся сотрудникам государственные награды.

В этот же день Путин посредством телеконференции поучаствует в открытии новых учебных заведений в сфере профобразования, которые были заново построены или реконструированы. Он также проведет совещание с членами правительства. Министр просвещения Сергей Кравцов выступит с докладом о развитии профессионального образования в стране, а руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов расскажет, как ОНФ работает по анализу и по реагированию на обращения граждан, поступившие на прошлогоднюю прямую линию с президентом.

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