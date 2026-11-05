Песков назвал абсурдными обвинения РФ в кибератаках на европейские холодильники

2 ноября в Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах. 12 октября произошла массовая кибератака на супермаркеты во Франции. Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U.