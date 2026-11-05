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Песков назвал абсурдными обвинения РФ в кибератаках на европейские холодильники

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Обвинения в адрес России в причастности хакерских групп к кибератакам на системы охлаждения продуктовых магазинов в Европе являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсурдные заявления. Они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, обвинения в адрес России выдвигаются без каких-либо подтверждений. «Вот такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему, собственно, это, к сожалению, приобретает характер устойчивой тенденции в европейских странах», – отметил он.

2 ноября в Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах. 12 октября произошла массовая кибератака на супермаркеты во Франции. Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U.

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