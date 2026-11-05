Партия Санду заблокировала рассмотрение импичмента президента Молдавии
Партия действия и солидарности (ПДС), основанная президентом Молдавии Майей Санду, добилась исключения из повестки парламента проекта о начале процедуры ее отстранения от должности. Об этом заявил председатель законодательного органа и лидер ПДС Игорь Гросу, передает NewsMaker.Md.
По его словам, соответствующее решение приняло Постоянное бюро парламента.
Гросу, в свою очередь, заявил, что оппозиция использует демократические механизмы для подрыва европейского курса страны. Он также связал попытку инициировать импичмент с действиями России.
29 сентября парламентская оппозиция в Молдавии инициировала процедуру отстранения от должности Санду и зарегистрировала соответствующий проект постановления. Инициативу поддержали 46 депутатов от оппозиционных фракций. В проекте постановления оппозиция обвиняет Санду в узурпации власти, вмешательстве в деятельность судов и прокуратуры, а также незаконном увольнении бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Кроме того, авторы инициативы выступили с претензиями к курсу на вступление Молдавии в Евросоюз и обвинили президента в сокрытии зарубежных денежных премий.