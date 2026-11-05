Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,244+0,45%BISVP10,2-1,45%BRZL1 178+1,55%IMOEX2 435,15-0,28%RTSI939,3-0,28%RGBI111,96-0,19%RGBITR776,98-0,11%
Главная / Политика /

Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия не должна спешить с возвращением на международную спортивную арену из-за «скотского» отношения западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, следует дождаться момента, когда государства Запада сами начнут просить о допуске российских спортсменов. Медведев выразил уверенность, что такой момент наступит в ближайшее время. Он напомнил, что Россия является крупной спортивной державой, а международные федерации и организаторы соревнований испытывают финансовые трудности.

В качестве возможного фактора он назвал перспективу наложения Спортивным арбитражным судом (CAS) многомиллиардного штрафа на Международную федерацию хоккея (IIHF)  за неисполнение его решения.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. 3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).

На следующий день стало известно, что IIHF сохраняет несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям. МИД РФ назвал отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях грубым нарушением Олимпийской хартии. В ведомстве напомнили, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении отказать в визах игрокам российской молодежной сборной вопреки решению CAS.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её