Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт
Россия не должна спешить с возвращением на международную спортивную арену из-за «скотского» отношения западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, следует дождаться момента, когда государства Запада сами начнут просить о допуске российских спортсменов. Медведев выразил уверенность, что такой момент наступит в ближайшее время. Он напомнил, что Россия является крупной спортивной державой, а международные федерации и организаторы соревнований испытывают финансовые трудности.
В качестве возможного фактора он назвал перспективу наложения Спортивным арбитражным судом (CAS) многомиллиардного штрафа на Международную федерацию хоккея (IIHF) за неисполнение его решения.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. 3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).
На следующий день стало известно, что IIHF сохраняет несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям. МИД РФ назвал отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях грубым нарушением Олимпийской хартии. В ведомстве напомнили, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении отказать в визах игрокам российской молодежной сборной вопреки решению CAS.