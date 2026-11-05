Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. 3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).