Песков: Лантратова и Дмитриев встретятся с Меланией Трамп в Белом доме

Песков: Лантратова и Дмитриев встретятся с Меланией Трамп в Белом домеВопросы с визами и логистикой решены
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Визовый вопрос для российской делегации решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, да. Российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевым», – ответил представитель Кремля.
3 ноября Белый дом анонсировал встречу представителей России и Украины по инициативе Мелании Трамп. В американской администрации заявили, что первая леди США способствовала достижению договоренностей о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области.
2 ноября Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешки при посредничестве Мелании Трамп. По словам омбудсмена, стороны обсуждают возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.
Ранее Лантратова объявила о завершении гуманитарной операции, проведенной совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В рамках миссии в Алешки доставили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, а также организовали эвакуацию части жителей.