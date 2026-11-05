Песков: Лантратова и Дмитриев встретятся с Меланией Трамп в Белом доме

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Визовый вопрос для российской делегации решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.