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Песков: Лантратова и Дмитриев встретятся с Меланией Трамп в Белом доме

Вопросы с визами и логистикой решены
Анна Виноградова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Визовый вопрос для российской делегации решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, да. Российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевым», – ответил представитель Кремля.

3 ноября Белый дом анонсировал встречу представителей России и Украины по инициативе Мелании Трамп. В американской администрации заявили, что первая леди США способствовала достижению договоренностей о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области.

2 ноября Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешки при посредничестве Мелании Трамп. По словам омбудсмена, стороны обсуждают возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.

Ранее Лантратова объявила о завершении гуманитарной операции, проведенной совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В рамках миссии в Алешки доставили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, а также организовали эвакуацию части жителей.

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