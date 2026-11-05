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ЕС выделит Украине новый пакет финансовой помощи на 4,3 млрд евро

Антон Потоков
ЕР
ЕР

Брюссель выделит Киеву новый пакет финансовой помощи, следует из сообщения Еврокомиссии.

«Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 млрд евро», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Деньги будут направлены на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей, указано в заявлении.

Еврокомиссия накануне назвала ЕС главным спонсором Украины. Европейское объединение выделило Киеву 231,5 млрд евро с начала боевых действий в 2022 г.

23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. Речь идет о сумме около 46,7 млрд евро. 

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