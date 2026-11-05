ЕС выделит Украине новый пакет финансовой помощи на 4,3 млрд евро
Брюссель выделит Киеву новый пакет финансовой помощи, следует из сообщения Еврокомиссии.
«Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 млрд евро», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Деньги будут направлены на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей, указано в заявлении.
Еврокомиссия накануне назвала ЕС главным спонсором Украины. Европейское объединение выделило Киеву 231,5 млрд евро с начала боевых действий в 2022 г.
23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. Речь идет о сумме около 46,7 млрд евро.