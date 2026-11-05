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Умер основатель бренда «Экспедиция»

Анна Суслова
Александр Рюмин / ТАСС
Александр Рюмин / ТАСС

Скончался основатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Экспедиции».

«Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов. Создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция». Одна из любимых его фраз: «Не надо бояться, что жизнь кончится, Надо бояться, что она не начнется»», – сказано в сообщении.

О времени и месте прощания с Кравцовым cообщат позже.

Кравцов родился в 1968 г. в городе Салехарде. В 1992 г. окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа». В 1995 г. Кравцов основал компанию «Руян». В 2002 г. им был создан бренд «Экспедиция», под которым работают магазин товаров для туризма, порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье и ресторан «Экспедиция. Северная кухня», расположенный в центре Москвы.

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