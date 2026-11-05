Умер основатель бренда «Экспедиция»

Кравцов родился в 1968 г. в городе Салехарде. В 1992 г. окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа». В 1995 г. Кравцов основал компанию «Руян». В 2002 г. им был создан бренд «Экспедиция», под которым работают магазин товаров для туризма, порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье и ресторан «Экспедиция. Северная кухня», расположенный в центре Москвы.