Умер основатель бренда «Экспедиция»
Скончался основатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Экспедиции».
«Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов. Создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция». Одна из любимых его фраз: «Не надо бояться, что жизнь кончится, Надо бояться, что она не начнется»», – сказано в сообщении.
О времени и месте прощания с Кравцовым cообщат позже.
Кравцов родился в 1968 г. в городе Салехарде. В 1992 г. окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа». В 1995 г. Кравцов основал компанию «Руян». В 2002 г. им был создан бренд «Экспедиция», под которым работают магазин товаров для туризма, порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье и ресторан «Экспедиция. Северная кухня», расположенный в центре Москвы.