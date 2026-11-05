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При атаках на транспорт в ЛНР погибли семь человек

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Семь человек погибли и еще 14 получили ранения в результате трех атак украинских военных на гражданский транспорт в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По предварительным данным, утром 5 ноября удар был нанесен по рейсовому автобусу Петровка – Луганск. Погибли пять человек, еще 13 пострадали. Среди раненых двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна атака, по словам Пасечника, произошла на участке дороги Ребриково – Ровеньки. В результате удара по автомобилю «Газель» погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала был атакован микроавтобус, ранения получил 38-летний мужчина.

2 ноября украинские военные атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье на участке дороги Родаково – Желтое. По данным Пасечника, один человек погиб, еще восемь получили ранения.

3 ноября глава республики сообщил о гибели шести человек при ударах по территории ЛНР за сутки. Среди погибших были подростки 14 и 16 лет, находившиеся в автомобиле в Новоайдарском округе. Еще 20 человек, по его словам, пострадали.

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