При атаках на транспорт в ЛНР погибли семь человек
Семь человек погибли и еще 14 получили ранения в результате трех атак украинских военных на гражданский транспорт в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По предварительным данным, утром 5 ноября удар был нанесен по рейсовому автобусу Петровка – Луганск. Погибли пять человек, еще 13 пострадали. Среди раненых двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще одна атака, по словам Пасечника, произошла на участке дороги Ребриково – Ровеньки. В результате удара по автомобилю «Газель» погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала был атакован микроавтобус, ранения получил 38-летний мужчина.
2 ноября украинские военные атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье на участке дороги Родаково – Желтое. По данным Пасечника, один человек погиб, еще восемь получили ранения.
3 ноября глава республики сообщил о гибели шести человек при ударах по территории ЛНР за сутки. Среди погибших были подростки 14 и 16 лет, находившиеся в автомобиле в Новоайдарском округе. Еще 20 человек, по его словам, пострадали.