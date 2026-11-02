Украинские военные атаковали рейсовый автобус в ЛНР

Пасечник также информировал о разрушении здания «Лугакома» и повреждении Луганской телефонной компании в результате ударов украинских беспилотников по городу. Также в историческом центре города повреждены жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки в столице республики нет. Позже генеральный директор «Лугакома» Андрей Богучарсков сообщил, что деятельность провайдера оказалась парализована.