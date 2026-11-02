Украинские военные атаковали рейсовый автобус в ЛНР
Украинские военные атаковали рейсовый автобус «Луганск – Зимогорье» в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, атака произошла на участке дороги Родаково – Желтое в Славяносербском муниципальном округе.
По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, рассказал Пасечник. На месте происшествия работают оперативные службы.
2 ноября Минобороны РФ сообщило, что в течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.
Пасечник также информировал о разрушении здания «Лугакома» и повреждении Луганской телефонной компании в результате ударов украинских беспилотников по городу. Также в историческом центре города повреждены жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки в столице республики нет. Позже генеральный директор «Лугакома» Андрей Богучарсков сообщил, что деятельность провайдера оказалась парализована.