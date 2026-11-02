В течение дня силы ПВО сбили 22 беспилотника над регионами РФ
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.
В ночь с 1 на 2 ноября силы ПВО сбили 212 украинских беспилотников самолетного типа над 18 регионами России и двумя морями. С вечера 1 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), «Внуково», а также авиагаваней Пскова, Калуги («Грабцево»), Пензы, Тамбова («Донское»).
2 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о разрушении здания «Лугакома» и повреждении Луганской телефонной компании в результате ударов украинских беспилотников по городу. Также в историческом центре города повреждены жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки в столице республики нет. Позже генеральный директор «Лугакома» Андрей Богучарсков сообщил, что деятельность провайдера оказалась парализована.
В тот же день председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков заявил, что за минувшую неделю Украина совершила более 2000 атак на Белгородскую область. Погибли четыре человека. За неделю пострадали 40 мирных жителей.